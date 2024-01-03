Горникова (Приймаченко) Марина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горникова (Приймаченко) Марина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1900

Муж: Горников Степан Васильев ?

Рождение ребёнка
30.01.1908

Дочь: (Горников) Анна Степанова

Отец ребёнка: Горников Степан Васильев ?

Рождение ребёнка
21.02.1910

Дочь: (Горникова) Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Горников Степан Васильев ?

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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