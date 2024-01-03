Горникова (Приймаченко) Марина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1900
Рождение ребёнка
30.01.1908
Дочь: (Горников) Анна Степанова
Отец ребёнка: Горников Степан Васильев ?
Рождение ребёнка
21.02.1910
Дочь: (Горникова) Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Горников Степан Васильев ?
Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно