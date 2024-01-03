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Горникова Мария Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горникова Емельян Васильев ?

Отец ребёнка: Горников Василий Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горников Василий Яковлев

Рождение ребёнка
1881

Сын: Горников Степан Васильев ?

Отец ребёнка: Горников Василий Яковлев

Рождение ребёнка
11.06.1882

Дочь: (Горникова) Акилина Васильева

Отец ребёнка: Горников Василий Яковлев

Смерть
Неизвестно

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