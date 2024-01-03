Горникова Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горникова Емельян Васильев ?
Отец ребёнка: Горников Василий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Сын: Горников Степан Васильев ?
Отец ребёнка: Горников Василий Яковлев
Рождение ребёнка
11.06.1882
Дочь: (Горникова) Акилина Васильева
Отец ребёнка: Горников Василий Яковлев
Смерть
Неизвестно