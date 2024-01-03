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Горникова Емельян Васильев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горников Василий Яковлев

Мать: Горникова Мария Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горников Иван Емельянов

Мать ребёнка: Елена Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Семенова

Рождение ребёнка
06.11.1906

Сын: Горникова Михаил Емельянов

Мать ребёнка: Елена Семенова

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
10.10.1908

Дочь: (Горникова) Прасковья Емельянова

Мать ребёнка: Елена Семенова

Рождение ребёнка
18.11.1910

Сын: Горников Григорий Емельянов

Мать ребёнка: Елена Семенова

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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