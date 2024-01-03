Горникова Емельян Васильев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горников Василий Яковлев
Мать: Горникова Мария Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Елена Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Семенова
Рождение ребёнка
06.11.1906
Сын: Горникова Михаил Емельянов
Мать ребёнка: Елена Семенова
Рождение ребёнка
10.10.1908
Дочь: (Горникова) Прасковья Емельянова
Мать ребёнка: Елена Семенова
Рождение ребёнка
18.11.1910
Сын: Горников Григорий Емельянов
Мать ребёнка: Елена Семенова
Смерть
Неизвестно