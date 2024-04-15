Артеменко (Белокур) Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Белокур Андрей Екимович
Мать: Белокур Анна Ивановна
Восприемник
29.06.1916 ст.
Петр Егорович Белокур
Бракосочетание
27.01.1919 ст.
Рождение ребёнка
18.10.1919 ст.
Отец ребёнка: Артеменко Артем Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1921
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
21.03.1926
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
07.11.1930
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
12.01.1936
Рождение ребёнка
09.11.1940
Награда
29.06.1946
Звание или должность: колхозница д. Метелево Купинского района | Награжден: Медаль «Медаль материнства» I степени (родившим и воспитавшим 6 детей) | Основание и дата: Указ Президиума Верховного Совета... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1969