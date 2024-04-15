Артеменко (Белокур) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артеменко (Белокур) Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

Муж

1893 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Белокур Андрей Екимович

Мать: Белокур Анна Ивановна

Восприемник
29.06.1916 ст.
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Петр Егорович Белокур
Бракосочетание
27.01.1919 ст.

Муж: Артеменко Артем Иванович

Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.10.1919 ст.

Сын: Артеменко Яков Артемович

Отец ребёнка: Артеменко Артем Иванович

Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.07.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артеменко Артем Иванович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артеменко Артем Иванович

Рождение ребёнка
21.03.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артеменко Артем Иванович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артеменко Артем Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артеменко Артем Иванович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артеменко Артем Иванович

Рождение ребёнка
12.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артеменко Артем Иванович

Рождение ребёнка
09.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артеменко Артем Иванович

Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Награда
29.06.1946
Звание или должность: колхозница д. Метелево Купинского района | Награжден: Медаль «Медаль материнства» I степени (родившим и воспитавшим 6 детей) | Основание и дата: Указ Президиума Верховного Совета... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Новоключи, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1969
Новоключи, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
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