Белокурова Анна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1908 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белокуров Андрей Екимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно