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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
192Григорьевка (Кобякова), д. вл.при рч. Абдуловой Чебиньке.5050103320328Молитвенный дом, базар еженедельно.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
190. Григорьевка (Кобякова), деревня бывшая владельческая, при речке Абдул-Чебиньке, дворов 160, жителей 1155, церковь православная, молитвенный дом, базар еженедельно
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
74901Григорьевка Перваясело52°07'с.ш.55°36'в.д.N-40-136