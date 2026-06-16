Водолазова (Артеменко) Наталия Артемовна 21.03.1926 — найти родственников по фамилии на Familio

Водолазова (Артеменко) Наталия Артемовна

Автор
АК
Колотова А.

женский, родилась 21.03.1926

умерла 31.05.2014

Отец
Артеменко Артем Иванович1893 г.р.
Мать
Артеменко (Белокур) Елена Андреевна26.05.1901 ст. г.р.
Дети
Живодёрова (Водолазова) Нина ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1926

Отец: Артеменко Артем Иванович

Мать: Артеменко (Белокур) Елена Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Новоключи, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Живодёрова (Водолазова) Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
31.05.2014

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