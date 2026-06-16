Водолазова (Артеменко) Наталия Артемовна
женский, родилась 21.03.1926
умерла 31.05.2014
ОтецАртеменко Артем Иванович1893 г.р.
МатьАртеменко (Белокур) Елена Андреевна26.05.1901 ст. г.р.
Дети
Живодёрова (Водолазова) Нина ДмитриевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1926
Место жительства
Неизвестно
Новоключи, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Живодёрова (Водолазова) Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
31.05.2014