Бердичевский Александр Лазаревич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1907
Дата смерти30.09.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1940
Рождение ребёнка
12.11.1952
Сын: Кедров (Бердический) Константин Александрович
Мать ребёнка: Кедрова (Юматова) Надежда Владимировна
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
30.09.1991
Москва, город федерального значения Москва