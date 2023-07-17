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Бердичевский Александр Лазаревич

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

30.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Около 1940

Жена: Кедрова (Юматова) Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
12.11.1952

Сын: Кедров (Бердический) Константин Александрович

Мать ребёнка: Кедрова (Юматова) Надежда Владимировна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
30.09.1991
Москва, город федерального значения Москва

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