Кулаков Эдуард Александрович
Место рождения
Дата рождения26.12.1942
Дата смерти19.08.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1942
Бракосочетание
20.01.1967
Рождение ребёнка
03.11.1967
Сын: Кулаков Дмитрий Эдуардович
Мать ребёнка: Кулакова (Яборова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
24.08.1973
Сын: Кулаков Александр Эдуардович
Мать ребёнка: Кулакова (Яборова) Татьяна Николаевна
Смерть
19.08.1997