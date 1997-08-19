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Кулаков Эдуард Александрович

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

26.12.1942

Дата смерти

19.08.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1942

Отец: Кулаков Александр Андреевич

Мать: Кулакова (Ефремова) Лидия Александровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
20.01.1967

Жена: Кулакова (Яборова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
03.11.1967

Сын: Кулаков Дмитрий Эдуардович

Мать ребёнка: Кулакова (Яборова) Татьяна Николаевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.08.1973

Сын: Кулаков Александр Эдуардович

Мать ребёнка: Кулакова (Яборова) Татьяна Николаевна

Смерть
19.08.1997

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