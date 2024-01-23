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Кулаков Дмитрий Эдуардович

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

03.11.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1967

Отец: Кулаков Эдуард Александрович

Мать: Кулакова (Яборова) Татьяна Николаевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Военная служба
С 30.08.1984 по 19.04.2012
Бракосочетание
02.08.1987

Жена: Кулакова (Мыльникова) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
08.02.1989

Дочь: Кулакова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Кулакова (Мыльникова) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
19.04.1993

Дочь: Малюгина (Кулакова) Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Кулакова (Мыльникова) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
20.01.1995

Сын: Кулаков Данил Дмитриевич

Мать ребёнка: Кулакова (Мыльникова) Ольга Владимировна

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