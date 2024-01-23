Кулаков Дмитрий Эдуардович
Место рождения
Дата рождения03.11.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1967
Военная служба
С 30.08.1984 по 19.04.2012
Бракосочетание
02.08.1987
Рождение ребёнка
08.02.1989
Дочь: Кулакова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Кулакова (Мыльникова) Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
19.04.1993
Дочь: Малюгина (Кулакова) Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Кулакова (Мыльникова) Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
20.01.1995
Мать ребёнка: Кулакова (Мыльникова) Ольга Владимировна