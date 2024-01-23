Кулаков Александр Эдуардович
Место рожденияПермь
Дата рождения24.08.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1973
Пермь
Бракосочетание
20.01.1995
Жена: Соболева Екатерина
Рождение ребёнка
07.07.1995
Дочь: Кулакова Александра Александровна
Мать ребёнка: Соболева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулакова Ангелина Александровна
Мать ребёнка: Оболенская Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья