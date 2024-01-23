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Кулаков Александр Эдуардович

Место рождения

Пермь

Дата рождения

24.08.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1973

Отец: Кулаков Эдуард Александрович

Мать: Кулакова Татьяна Николаевна

Пермь
Бракосочетание
20.01.1995

Жена: Соболева Екатерина

Рождение ребёнка
07.07.1995

Дочь: Кулакова Александра Александровна

Мать ребёнка: Соболева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова Ангелина Александровна

Мать ребёнка: Оболенская Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оболенская Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: не указана

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