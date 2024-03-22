Маруськова (Ракчеева) Елизавета Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения04.09.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1841 ст.
Бракосочетание
04.02.1859 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Дочь: Каширенкова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Маруськов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
06.06.1876
Отец ребёнка: Маруськов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1881
Сын: Маруськов Николай Иванович
Отец ребёнка: Маруськов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Степанова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Маруськов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
07.01.1890 ст.
Дочь: Маруськова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Маруськов Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно