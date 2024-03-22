Маруськова (Ракчеева) Елизавета Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маруськова (Ракчеева) Елизавета Евдокимовна

Место рождения

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

04.09.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1841 ст.

Отец: Ракчеев Евдоким Иванович

Мать: Ракчеева Елена Михайловна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
04.02.1859 ст.

Муж: Маруськов Иван Андреевич

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Дочь: Каширенкова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Маруськов Иван Андреевич

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.06.1876

Сын: Маруськов Иван Иванович

Отец ребёнка: Маруськов Иван Андреевич

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1881

Сын: Маруськов Николай Иванович

Отец ребёнка: Маруськов Иван Андреевич

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Степанова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Маруськов Иван Андреевич

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.01.1890 ст.

Дочь: Маруськова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Маруськов Иван Андреевич

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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