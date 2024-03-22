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Ракчеев Евдоким Иванович

Место рождения

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Около 1856 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.01.1839 ст.

Сын: Ракчеев Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Ракчеева Елена Михайловна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.09.1841 ст.

Дочь: Маруськова Елизавета Евдокимовна

Мать ребёнка: Ракчеева Елена Михайловна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1856 ст.
Ревизия 1858 года: в ополчении с 1855 года. Не воротился. Вероятно был зачислен в 87 дружину подвижного ополчения Крапивенского уезда, сформированную для участия в Крымской войне на основании Манифест... Показать все
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