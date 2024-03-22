Ракчеев Евдоким Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиОколо 1856 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Рождение ребёнка
28.01.1839 ст.
Сын: Ракчеев Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Ракчеева Елена Михайловна
Рождение ребёнка
04.09.1841 ст.
Дочь: Маруськова Елизавета Евдокимовна
Мать ребёнка: Ракчеева Елена Михайловна
Смерть
Около 1856 ст.
Ревизия 1858 года: в ополчении с 1855 года. Не воротился. Вероятно был зачислен в 87 дружину подвижного ополчения Крапивенского уезда, сформированную для участия в Крымской войне на основании Манифест... Показать все