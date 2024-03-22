Ракчеева Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРакчеева Елена Михайловна

Ракчеева Елена Михайловна

Место рождения

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1816 ст.

Дата смерти

26.12.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.01.1839 ст.

Сын: Ракчеев Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Ракчеев Евдоким Иванович

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.09.1841 ст.

Дочь: Маруськова Елизавета Евдокимовна

Отец ребёнка: Ракчеев Евдоким Иванович

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
26.12.1890 ст.
Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close