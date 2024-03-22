Ракчеева Елена Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816 ст.
Дата смерти26.12.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.
Рождение ребёнка
28.01.1839 ст.
Сын: Ракчеев Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Ракчеев Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1841 ст.
Дочь: Маруськова Елизавета Евдокимовна
Отец ребёнка: Ракчеев Евдоким Иванович
Смерть
26.12.1890 ст.