Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.10.1899
Сын: Абрамов Кессарий Иванович
Отец ребёнка: Абрамов Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1901
Дочь: Домникия Ивановна
Отец ребёнка: Абрамов Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1904
Дочь: Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Абрамов Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1906
Сын: Абрамов Александр Иванович
Отец ребёнка: Абрамов Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.04.1907
Отец ребёнка: Абрамов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно