Абрамов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Иван Кириллович
Мать: ?
Рождение ребёнка
06.10.1899
Сын: Абрамов Кессарий Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
22.02.1901
Дочь: Домникия Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
10.02.1904
Дочь: Феодора Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
16.03.1906
Сын: Абрамов Александр Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
30.04.1907
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно