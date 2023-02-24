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Абрамов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Иван Кириллович

Мать: ?

Рождение ребёнка
06.10.1899

Сын: Абрамов Кессарий Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
22.02.1901

Дочь: Домникия Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
10.02.1904

Дочь: Феодора Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
16.03.1906

Сын: Абрамов Александр Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
30.04.1907

Сын: Абрамов Василий Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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