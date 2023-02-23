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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Абрамов Кр. 8.11.1908 Петр Иванович
Отец ребёнка: Абрамов Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Абрамов Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Абрамов Иван Кириллович