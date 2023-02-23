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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Абрамов Кр. 8.11.1908 Петр Иванович

Отец ребёнка: Абрамов Иван Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Абрамов Иван Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Иван Иванович

Отец ребёнка: Абрамов Иван Кириллович

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