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Абрамов Прокопий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Иван Кириллович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Ирина Прокопиевна

Мать ребёнка: Мария Павловна

Рождение ребёнка
09.01.1901

Сын: Абрамов Петр Пркопьевич

Мать ребёнка: Мария Павловна

Рождение ребёнка
23.09.1905

Сын: Абрамов Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Мария Павловна

Рождение ребёнка
08.11.1908

Сын: Абрамов Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
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