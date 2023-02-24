Абрамов Прокопий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Иван Кириллович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Ирина Прокопиевна
Мать ребёнка: Мария Павловна
Рождение ребёнка
09.01.1901
Мать ребёнка: Мария Павловна
Рождение ребёнка
23.09.1905
Мать ребёнка: Мария Павловна
Рождение ребёнка
08.11.1908
Мать ребёнка: Мария Павловна
Смерть
Неизвестно