Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Ирина Прокопиевна

Отец ребёнка: Абрамов Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
09.01.1901

Сын: Абрамов Петр Пркопьевич

Отец ребёнка: Абрамов Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
23.09.1905

Сын: Абрамов Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Абрамов Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
08.11.1908

Сын: Абрамов Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Абрамов Прокопий Иванович

Смерть
Неизвестно
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