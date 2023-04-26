Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Ирина Прокопиевна
Отец ребёнка: Абрамов Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1901
Отец ребёнка: Абрамов Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
23.09.1905
Отец ребёнка: Абрамов Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1908
Отец ребёнка: Абрамов Прокопий Иванович
Смерть
Неизвестно