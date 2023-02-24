(Абрамова) Домникия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абрамова) Домникия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1901

Отец: Абрамов Иван Иванович

Мать: Евдокия Николаевна

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