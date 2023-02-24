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(Абрамова) Домникия Ивановна
(Абрамова) Домникия Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.02.1901
Пол
Женский
Отец
Абрамов Иван Иванович
Мать
Евдокия Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1901
Отец:
Абрамов Иван Иванович
Мать:
Евдокия Николаевна
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