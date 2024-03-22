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Карышев Юрий Петрович

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Место рождения

Большая Речка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

02.09.1929

Дата смерти

09.12.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1929

Отец: Карышев Петр Семенович

Мать: Карышева Наталья Павловна

Большая Речка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.05.1953

Сын: Карышев Вадим Юрьевич

Мать ребёнка: Карышева Валентина Лукинична

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.01.1962

Сын: Карышев Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Карышева Валентина Лукинична

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.10.1968

Дочь: Карышева Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Карышева Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карышева Валентина Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карышева Любовь Ивановна

Смерть
09.12.1989
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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