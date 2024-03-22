Карышев Юрий Петрович
Место рождения
Дата рождения02.09.1929
Дата смерти09.12.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1929
Отец: Карышев Петр Семенович
Рождение ребёнка
12.05.1953
Мать ребёнка: Карышева Валентина Лукинична
Рождение ребёнка
08.01.1962
Мать ребёнка: Карышева Валентина Лукинична
Рождение ребёнка
12.10.1968
Дочь: Карышева Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Карышева Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карышева Любовь Ивановна
Смерть
09.12.1989