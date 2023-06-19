Карышев Дмитрий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарышев Дмитрий Юрьевич

Карышев Дмитрий Юрьевич

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

08.01.1962

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1962

Отец: Карышев Юрий Петрович

Мать: Карышева Валентина Лукинична

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.11.1983

Сын: Карышев Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности