Карышева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1929
Отец ребёнка: Карышев Петр Семенович
Большая Речка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левина Любовь Петровна
Отец ребёнка: Карышев Петр Семенович
Смерть
Неизвестно