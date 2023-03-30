Карышев Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1893
Дата смерти01.01.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.06.1928
Старая Барда Бийского уезда Алтайской губернии
Рождение ребёнка
02.09.1929
Мать ребёнка: Карышева Наталья Павловна
Большая Речка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левина Любовь Петровна
Мать ребёнка: Карышева Наталья Павловна
Смерть
01.01.1963
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область