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Карышев Петр Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1893

Дата смерти

01.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.06.1928

Жена: Карышева Наталья Павловна

Старая Барда Бийского уезда Алтайской губернии
Рождение ребёнка
02.09.1929

Сын: Карышев Юрий Петрович

Мать ребёнка: Карышева Наталья Павловна

Большая Речка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левина Любовь Петровна

Мать ребёнка: Карышева Наталья Павловна

Смерть
01.01.1963
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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