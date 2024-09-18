Попова-Введенская (Манакова) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения06.10.1889 ст.
Дата смерти20.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1889 ст.
Грибцовской Ильинской церкви Кадниковского уезда диакон Александр Иванов Манаков законная жена Анна Иванова. Восприемница сей церкви псаломщическая жена Екатерина Соколова
Смерть
20.01.1979
Вологда, город Вологда, Вологодская область