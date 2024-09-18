Попова-Введенская (Манакова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова-Введенская (Манакова) Екатерина Александровна

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Место рождения

Подгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.10.1889 ст.

Дата смерти

20.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1889 ст.

Отец: Манаков Александр Иванович

Мать: Манакова (Соколова) Анна Ивановна

Подгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Грибцовской Ильинской церкви Кадниковского уезда диакон Александр Иванов Манаков законная жена Анна Иванова. Восприемница сей церкви псаломщическая жена Екатерина Соколова
Смерть
20.01.1979
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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