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Манакова (Соколова) Анна Ивановна

Место рождения

Мироносица, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.08.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1869 ст.

Отец: Соколов Иоанн Васильевич

Мать: Соколова (Ильинская) Еванфия Александровна

Мироносица, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Воспр. - г. Вологды чиновничья вдова Анна Васильева Акимова
Бракосочетание
15.01.1889

Муж: Манаков Александр Иванович

Подгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Венчал священник Успенского женского Горнего монастыря г. Вологды Николай Воскресенский с псаломщиком сей церкви Никандром Соколовым. Поручители по жениху: диакон сей церкви Павел Рождественский и пот... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1889 ст.

Дочь: Попова-Введенская (Манакова) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Манаков Александр Иванович

Подгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Грибцовской Ильинской церкви Кадниковского уезда диакон Александр Иванов Манаков законная жена Анна Иванова. Восприемница сей церкви псаломщическая жена Екатерина Соколова
Смерть
Неизвестно

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