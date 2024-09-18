Манакова (Соколова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.08.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1869 ст.
Воспр. - г. Вологды чиновничья вдова Анна Васильева Акимова
Бракосочетание
15.01.1889
Венчал священник Успенского женского Горнего монастыря г. Вологды Николай Воскресенский с псаломщиком сей церкви Никандром Соколовым. Поручители по жениху: диакон сей церкви Павел Рождественский и пот... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1889 ст.
Дочь: Попова-Введенская (Манакова) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Манаков Александр Иванович
Грибцовской Ильинской церкви Кадниковского уезда диакон Александр Иванов Манаков законная жена Анна Иванова. Восприемница сей церкви псаломщическая жена Екатерина Соколова
Смерть
Неизвестно