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Бахарев Григорий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1768

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Бахарев Василий Григорьевич

Мать: Бахарева Матрена Максимовна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Бахарев Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Бахарев Домна Федотовна

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Бахарев Домна Федотовна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Бахарев Исай Григорьевич

Мать ребёнка: Бахарев Домна Федотовна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Бахарев Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Бахарев Домна Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарев Домна Федотовна

Смерть
1768
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