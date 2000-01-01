Бахарев Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1768
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Рождение ребёнка
1735
Сын: Бахарев Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Бахарев Домна Федотовна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Бахарев Домна Федотовна
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Бахарев Домна Федотовна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Бахарев Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Бахарев Домна Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахарев Домна Федотовна
Смерть
1768