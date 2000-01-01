Бахарев Домна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Бахарев Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Бахарев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Бахарев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Бахарев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1754
Сын: Бахарев Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Бахарев Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно