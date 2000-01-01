Бахарев Домна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарев Домна Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Бахарев Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Бахарев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Бахарев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1745

Сын: Бахарев Исай Григорьевич

Отец ребёнка: Бахарев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1754

Сын: Бахарев Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Бахарев Григорий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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