Бахарева Матрена Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Бахарев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Бахарев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1713
Отец ребёнка: Бахарев Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно