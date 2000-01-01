Бахарева Матрена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарева Матрена Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Бахарев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Бахарев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1713

Сын: Бахарев Осип Васильевич

Отец ребёнка: Бахарев Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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