Андросов / Андрусов / Андрей Архипович
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Андросов / Андрусов / Архип Прокофьевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Андреевич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Феодосия
Рождение ребёнка
1798
Сын: Андросов / Андрусов / Федор Андреевич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Феодосия
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Агафия Андреевна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Феодосия
Рождение ребёнка
1810
Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Андрусов / Андросов / Александр Андреевич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Феодосия
Рождение ребёнка
1814
Сын: Андрусов / Андросов / Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Феодосия
Рождение ребёнка
1816
Сын: Андрусов / Андросов / Филипп Андреевич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Феодосия
Смерть
Неизвестно