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Андросов / Андрусов / Иван Андреевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Андросов / Андрусов / Андрей Архипович

Мать: Андрусова / Андросова / Феодосия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусова / Андросова / Агафия

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Андросов / Андрусов / Антон Иванович

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Агафия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Агафия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1819
Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

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