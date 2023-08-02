Андрусова / Андросова / Агафия
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Андросов / Андрусов / Антон Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно