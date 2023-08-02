Андрусова / Андросова / Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрусова / Андросова / Феодосия

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Андрей Архипович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Архипович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Андросов / Андрусов / Федор Андреевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Архипович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Агафия Андреевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Архипович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Андрусов / Андросов / Александр Андреевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Архипович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Андрусов / Андросов / Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Архипович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Андрусов / Андросов / Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Архипович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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