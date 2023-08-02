Андрусова / Андросова / Феодосия
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Андреевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Архипович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Андросов / Андрусов / Федор Андреевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Архипович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Агафия Андреевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Архипович
Рождение ребёнка
1810
Рождение ребёнка
1814
Сын: Андрусов / Андросов / Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Архипович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Андрусов / Андросов / Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Архипович
Смерть
Неизвестно