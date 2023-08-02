Андросов / Андрусов / Архип Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Андросов / Андрусов / Прокофий Андрусов //
Мать: ?
Рождение ребёнка
1767
Сын: Андросов / Андрусов / Максим Архипович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1771
Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Архипович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1776
Сын: Андросов / Андрусов / Авраам Архипович
Мать ребёнка: ?
Смерть
1814