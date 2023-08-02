Андросов / Андрусов / Архип Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросов / Андрусов / Архип Прокофьевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Андросов / Андрусов / Прокофий Андрусов //

Мать: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Андросов / Андрусов / Максим Архипович

Мать ребёнка: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Архипович

Мать ребёнка: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Андросов / Андрусов / Авраам Архипович

Мать ребёнка: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1814
Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

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