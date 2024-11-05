Яков Никитович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти04.09.1864 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Никита Михайлович
Мать: Фекла Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Шиталева Зиновия Яковлевна
Мать ребёнка: Васильева Зиновия Егоровна 2 жена Григория
Рождение ребёнка
?.07.1854
Дочь: Соломония
Мать ребёнка: Васильева Зиновия Егоровна 2 жена Григория
Смерть
04.09.1864 ст.