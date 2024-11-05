Яков Никитович 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яков Никитович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1816

Дата смерти

04.09.1864 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Никита Михайлович

Мать: Фекла Архиповна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Зиновия Егоровна 2 жена Григория

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Шиталева Зиновия Яковлевна

Мать ребёнка: Васильева Зиновия Егоровна 2 жена Григория

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.07.1854

Дочь: Соломония

Мать ребёнка: Васильева Зиновия Егоровна 2 жена Григория

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.09.1864 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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