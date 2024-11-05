Васильева Зиновия Егоровна 2 жена Григория 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева Зиновия Егоровна 2 жена Григория

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.
1816 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Никитович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Шиталева Зиновия Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Никитович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.07.1854

Дочь: Соломония

Отец ребёнка: Яков Никитович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.11.1864 ст.

Муж: Васильев Григорий Евсеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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