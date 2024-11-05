Васильева Зиновия Егоровна 2 жена Григория
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Никитович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Шиталева Зиновия Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Никитович
Рождение ребёнка
?.07.1854
Дочь: Соломония
Отец ребёнка: Яков Никитович
Бракосочетание
02.11.1864 ст.
Смерть
Неизвестно