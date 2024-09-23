Фекла Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Михайлович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Федот Никитович

Отец ребёнка: Никита Михайлович

Щербеть
Рождение ребёнка
1816

Сын: Яков Никитович

Отец ребёнка: Никита Михайлович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Акулина Никитовна

Отец ребёнка: Никита Михайлович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Спирчагов Или Стрелков Семен Никитович

Отец ребёнка: Никита Михайлович

Смерть
Неизвестно

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