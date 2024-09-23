Фекла Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Федот Никитович
Отец ребёнка: Никита Михайлович
Щербеть
Рождение ребёнка
1816
Сын: Яков Никитович
Отец ребёнка: Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Акулина Никитовна
Отец ребёнка: Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Спирчагов Или Стрелков Семен Никитович
Отец ребёнка: Никита Михайлович
Смерть
Неизвестно