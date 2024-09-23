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Никита Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

?.06.1830

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Михаил Михайлович

Мать: Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Архиповна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Федот Никитович

Мать ребёнка: Фекла Архиповна

Щербеть
Рождение ребёнка
1816

Сын: Яков Никитович

Мать ребёнка: Фекла Архиповна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Акулина Никитовна

Мать ребёнка: Фекла Архиповна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Спирчагов Или Стрелков Семен Никитович

Мать ребёнка: Фекла Архиповна

Смерть
?.06.1830

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