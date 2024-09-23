Никита Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти?.06.1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Михаил Михайлович
Мать: Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Архиповна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Федот Никитович
Мать ребёнка: Фекла Архиповна
Щербеть
Рождение ребёнка
1816
Сын: Яков Никитович
Мать ребёнка: Фекла Архиповна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Акулина Никитовна
Мать ребёнка: Фекла Архиповна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Спирчагов Или Стрелков Семен Никитович
Мать ребёнка: Фекла Архиповна
Смерть
?.06.1830