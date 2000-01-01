Долматова (Штырова) Евдокия Захаровна
Место рожденияс. Селитьба
Дата рождения19.02.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1871
Отец: Штыров Захар Ефплеев
с. Селитьба
Бракосочетание
17.01.1893
Бочихинская Церковь
Рождение ребёнка
23.01.1894
Дочь: Анна Осиповна
Отец ребёнка: Долматов Осип Васильевич
Бочиха
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Архипова Агрипина Осиповна
Отец ребёнка: Долматов Осип Васильевич
Рождение ребёнка
17.11.1902
Отец ребёнка: Долматов Осип Васильевич
д.Бочиха
Рождение ребёнка
12.06.1905
Отец ребёнка: Долматов Осип Васильевич
Рождение ребёнка
11.08.1907
Сын: Долматов Александр Осипович
Отец ребёнка: Долматов Осип Васильевич
Рождение ребёнка
10.07.1909
Дочь: Гусева Анна Осиповна
Отец ребёнка: Долматов Осип Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1912
Дочь: Марина Осиповна
Отец ребёнка: Долматов Осип Васильевич
Рождение ребёнка
11.08.1913
Сын: Долматов Александр Осипович
Отец ребёнка: Долматов Осип Васильевич
д.Бочиха
Рождение ребёнка
22.08.1914
Дочь: Наталья Осиповна
Отец ребёнка: Долматов Осип Васильевич
Смерть
Неизвестно