Долматова (Штырова) Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долматова (Штырова) Евдокия Захаровна

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Место рождения

с. Селитьба

Дата рождения

19.02.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1871

Отец: Штыров Захар Ефплеев

Мать: Штырова Евдокия Васильева

с. Селитьба
Бракосочетание
17.01.1893

Муж: Долматов Осип Васильевич

Бочихинская Церковь
Рождение ребёнка
23.01.1894

Дочь: Анна Осиповна

Отец ребёнка: Долматов Осип Васильевич

Бочиха
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Архипова Агрипина Осиповна

Отец ребёнка: Долматов Осип Васильевич

Рождение ребёнка
17.11.1902

Сын: Долматов Михаил Осипович

Отец ребёнка: Долматов Осип Васильевич

д.Бочиха
Рождение ребёнка
12.06.1905

Сын: Долматов Пётр Осипович

Отец ребёнка: Долматов Осип Васильевич

Рождение ребёнка
11.08.1907

Сын: Долматов Александр Осипович

Отец ребёнка: Долматов Осип Васильевич

Рождение ребёнка
10.07.1909

Дочь: Гусева Анна Осиповна

Отец ребёнка: Долматов Осип Васильевич

Рождение ребёнка
23.02.1912

Дочь: Марина Осиповна

Отец ребёнка: Долматов Осип Васильевич

Рождение ребёнка
11.08.1913

Сын: Долматов Александр Осипович

Отец ребёнка: Долматов Осип Васильевич

д.Бочиха
Рождение ребёнка
22.08.1914

Дочь: Наталья Осиповна

Отец ребёнка: Долматов Осип Васильевич

Смерть
Неизвестно
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