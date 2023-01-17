Долматов Михаил Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долматов Михаил Осипович

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.11.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1902

Отец: Долматов Осип Васильевич

Мать: Долматова Евдокия Захаровна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долматова Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долматова Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долматова Пелагея Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долматова Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долматов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Долматова Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долматова Пелагея Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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