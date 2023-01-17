Долматов Михаил Осипович
Место рождения
Дата рождения17.11.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1902
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долматов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Долматова Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ломовка Арзамасский район