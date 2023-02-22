Долматова Пелагея Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долматова Пелагея Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долматов Михаил Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долматов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Долматов Михаил Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долматов Михаил Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долматов Михаил Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долматов Михаил Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долматов Михаил Осипович

Смерть
Неизвестно
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