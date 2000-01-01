Долматов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долматов Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долматов Михаил Осипович

Мать: Долматова Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
?.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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