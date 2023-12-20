Воронков Поликарп Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Воронков Василий
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Воронкова) Елена Поликарпова
Мать ребёнка: Воронкова Мария Маркова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Воронков Семен Поликарпов
Мать ребёнка: Воронкова Мария Маркова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Воронков Михаил Поликарпов
Мать ребёнка: Воронкова Мария Маркова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Воронкова) Зеновия Поликарпова
Мать ребёнка: Воронкова Мария Маркова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Воронков Родион Поликарпов
Мать ребёнка: Воронкова Мария Маркова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Воронков Терентий Поликарпов
Мать ребёнка: Воронкова Мария Маркова
Смерть
Неизвестно