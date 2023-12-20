Воронков Поликарп Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронков Поликарп Васильев

Воронков Поликарп Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Воронков Василий

Мать: Воронкова Федора Артамонова

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Воронкова) Елена Поликарпова

Мать ребёнка: Воронкова Мария Маркова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Воронков Семен Поликарпов

Мать ребёнка: Воронкова Мария Маркова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Воронков Михаил Поликарпов

Мать ребёнка: Воронкова Мария Маркова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Воронкова) Зеновия Поликарпова

Мать ребёнка: Воронкова Мария Маркова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Воронков Родион Поликарпов

Мать ребёнка: Воронкова Мария Маркова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Воронков Терентий Поликарпов

Мать ребёнка: Воронкова Мария Маркова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.