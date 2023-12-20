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Воронкова Мария Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Борзов Марк Венедиктов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Воронкова) Елена Поликарпова

Отец ребёнка: Воронков Поликарп Васильев

Рождение ребёнка
1848

Сын: Воронков Семен Поликарпов

Отец ребёнка: Воронков Поликарп Васильев

Рождение ребёнка
1850

Сын: Воронков Михаил Поликарпов

Отец ребёнка: Воронков Поликарп Васильев

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Воронкова) Зеновия Поликарпова

Отец ребёнка: Воронков Поликарп Васильев

Рождение ребёнка
1856

Сын: Воронков Родион Поликарпов

Отец ребёнка: Воронков Поликарп Васильев

Рождение ребёнка
1857

Сын: Воронков Терентий Поликарпов

Отец ребёнка: Воронков Поликарп Васильев

Смерть
Неизвестно

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