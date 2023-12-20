Воронкова Мария Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Борзов Марк Венедиктов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Воронкова) Елена Поликарпова
Отец ребёнка: Воронков Поликарп Васильев
Рождение ребёнка
1848
Сын: Воронков Семен Поликарпов
Отец ребёнка: Воронков Поликарп Васильев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Воронков Михаил Поликарпов
Отец ребёнка: Воронков Поликарп Васильев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Воронкова) Зеновия Поликарпова
Отец ребёнка: Воронков Поликарп Васильев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Воронков Родион Поликарпов
Отец ребёнка: Воронков Поликарп Васильев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Воронков Терентий Поликарпов
Отец ребёнка: Воронков Поликарп Васильев
Смерть
Неизвестно