Седоченко Ирина Игоревна
Место рождения
Дата рождения13.11.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1972
Бракосочетание
10.03.1992
Муж: Юткин Павел Юрьевич
Рождение ребёнка
08.08.1992
Дочь: Юткина Наталия Павловна
Отец ребёнка: Юткин Павел Юрьевич
Рождение ребёнка
18.02.2000
Дочь: Юткина Мария Павловна
Отец ребёнка: Юткин Павел Юрьевич
Бракосочетание
?.12.2015
Муж: Затевалин Сергей