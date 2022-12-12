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Седоченко Ирина Игоревна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

13.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1972

Отец: Седоченко Игорь Степанович

Мать: Седоченко Галина Петровна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
10.03.1992

Муж: Юткин Павел Юрьевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.08.1992

Дочь: Юткина Наталия Павловна

Отец ребёнка: Юткин Павел Юрьевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.02.2000

Дочь: Юткина Мария Павловна

Отец ребёнка: Юткин Павел Юрьевич

Бракосочетание
?.12.2015

Муж: Затевалин Сергей

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