Седоченко Игорь Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седоченко Игорь Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.02.1965

Жена: Седоченко Галина Петровна

Рождение ребёнка
01.01.1967

Сын: Седоченко Владимир Игоревич

Мать ребёнка: Седоченко Галина Петровна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.11.1972

Дочь: Седоченко Ирина Игоревна

Мать ребёнка: Седоченко Галина Петровна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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