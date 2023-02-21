Седоченко Игорь Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.02.1965
Рождение ребёнка
01.01.1967
Сын: Седоченко Владимир Игоревич
Мать ребёнка: Седоченко Галина Петровна
Рождение ребёнка
13.11.1972
Дочь: Седоченко Ирина Игоревна
Мать ребёнка: Седоченко Галина Петровна