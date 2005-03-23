Седоченко (Волкова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седоченко (Волкова) Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1942

Дата смерти

23.03.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.02.1965

Муж: Седоченко Игорь Степанович

Рождение ребёнка
01.01.1967

Сын: Седоченко Владимир Игоревич

Отец ребёнка: Седоченко Игорь Степанович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.11.1972

Дочь: Седоченко Ирина Игоревна

Отец ребёнка: Седоченко Игорь Степанович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
23.03.2005
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