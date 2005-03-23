Седоченко (Волкова) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1942
Дата смерти23.03.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.02.1965
Рождение ребёнка
01.01.1967
Сын: Седоченко Владимир Игоревич
Отец ребёнка: Седоченко Игорь Степанович
Рождение ребёнка
13.11.1972
Дочь: Седоченко Ирина Игоревна
Отец ребёнка: Седоченко Игорь Степанович
Смерть
23.03.2005