Юткин Павел Юрьевич
Место рождения
Дата рождения03.04.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1967
Отец: Юткин Юрий
Мать: Юткина Валентина
Бракосочетание
10.03.1992
Жена: Седоченко Ирина Игоревна
Рождение ребёнка
08.08.1992
Дочь: Юткина Наталия Павловна
Мать ребёнка: Седоченко Ирина Игоревна
Рождение ребёнка
18.02.2000
Дочь: Юткина Мария Павловна
Мать ребёнка: Седоченко Ирина Игоревна