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Юткин Павел Юрьевич

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

03.04.1967

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1967

Отец: Юткин Юрий

Мать: Юткина Валентина

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
10.03.1992

Жена: Седоченко Ирина Игоревна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.08.1992

Дочь: Юткина Наталия Павловна

Мать ребёнка: Седоченко Ирина Игоревна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.02.2000

Дочь: Юткина Мария Павловна

Мать ребёнка: Седоченко Ирина Игоревна

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