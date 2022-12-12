Ефим Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Матвей Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Иван Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Пимен Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Мануил Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Матрена Ефимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Трофим Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Сидорова
Смерть
1842