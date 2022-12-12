Ефим Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфим Матвеев

Ефим Матвеев

avatar

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Около 1816 г.р.
Около 1821 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1829 г.р.
Около 1833 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Матвей Иванов

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Иван Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Пимен Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Мануил Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Матрена Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Трофим Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Сидорова

Смерть
1842
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close