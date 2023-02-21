Настасья Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1833 ст.
Сын: Трофим Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Матвеев
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Матвеев
Смерть
Неизвестно